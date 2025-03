Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 0,148 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 15:54 Uhr um 2,2 Prozent auf 0,148 EUR nach. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,148 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,149 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 139.739 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 608,502 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,136 EUR am 04.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,232 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,37 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,65 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,36 Mio. NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,90 Mio. NOK in den Büchern standen.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net