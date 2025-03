Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,149 EUR.

Im BMN-Handel kam die Hexagon Purus AS Registered-Aktie um 09:13 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,149 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf 0,149 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,148 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,148 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 68 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,032 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 593,548 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2025 bei 0,131 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 11,694 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,65 NOK vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 395,36 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net