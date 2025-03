Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag freundlich

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 0,154 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 3,5 Prozent auf 0,154 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,155 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,148 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.668 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 570,130 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2025 bei 0,131 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 14,675 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 11.02.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,36 Mio. NOK im Vergleich zu 362,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,978 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net