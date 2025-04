Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag kaum bewegt

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 0,136 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 0,136 EUR. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,140 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,128 EUR. Mit einem Wert von 0,128 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 204.150 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 86,822 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,098 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 27,941 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,36 Mio. NOK – ein Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,970 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net