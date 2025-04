Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered schießt am Vormittag hoch

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 8,0 Prozent auf 0,141 EUR zu.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte um 09:09 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 8,0 Prozent auf 0,141 EUR. Bei 0,141 EUR erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,136 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 66.500 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 643,626 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,782 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered einen Umsatz von 362,90 Mio. NOK eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net