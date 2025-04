Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Einbußen

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 0,130 EUR abwärts.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 2,0 Prozent auf 0,130 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,129 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,130 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 54 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 693,846 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,093 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 28,615 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK gegenüber -0,65 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,36 Mio. NOK im Vergleich zu 362,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net