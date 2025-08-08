DAX24.103 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,46 +1,3%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,70 +0,6%Gold3.362 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen letztlich in Grün -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne
Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag im Minus

11.08.25 12:05 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag im Minus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 3,5 Prozent auf 0,164 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,16 EUR -0,01 EUR -4,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 11:43 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 0,164 EUR. Bei 0,164 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 0,164 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.113 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 84,109 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,093 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,415 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 63,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,65 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 192,58 Mio. NOK.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,535 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hexagon Purus AS Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hexagon Purus AS Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hexagon Purus AS Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung