Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 8,4 Prozent auf 0,170 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 16:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 8,4 Prozent auf 0,170 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,166 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,188 EUR. Zuletzt wechselten 1.416.218 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 83,810 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 2,353 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,37 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,70 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,36 Mio. NOK – ein Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,765 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net