Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Vormittag gestärkt

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 0,187 EUR.

Um 09:18 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,187 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,188 EUR. Bei 0,188 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 153.595 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 452,463 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 11.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,180 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 3,778 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Das EPS lag bei -1,37 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,70 NOK je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent auf 395,36 Mio. NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 06.05.2025 gerechnet. Am 12.05.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,765 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

