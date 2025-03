Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteuert sich am Mittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,4 Prozent auf 0,162 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:57 Uhr 8,4 Prozent im Plus bei 0,162 EUR. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,162 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,146 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 16.245 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 1,032 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 84,283 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,137 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 15,783 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,36 Mio. NOK im Vergleich zu 362,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,978 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net