Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagmittag gesucht

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 0,163 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 1,0 Prozent auf 0,163 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,163 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,161 EUR. Bisher wurden via BMN 818 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,032 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 534,686 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 42,927 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,535 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net