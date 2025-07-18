Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 0,140 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte um 16:00 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 0,140 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,140 EUR. Bei 0,137 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 116.699 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 650,000 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,214 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net