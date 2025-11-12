Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,9 Prozent auf 0,158 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 15:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 0,158 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,163 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,155 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 51.327 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,546 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 246,008 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 40,748 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,84 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 53,61 Prozent zurück. Hier wurden 244,79 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.02.2027.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,926 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net