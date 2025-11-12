Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 0,5 Prozent auf 0,158 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 0,158 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,158 EUR an. Bei 0,155 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 70 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,553 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 250,444 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 70,043 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 21.10.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,84 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,65 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 244,79 Mio. NOK.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.02.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

