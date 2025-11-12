Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered steigt am Mittwochmittag

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 1,8 Prozent auf 0,160 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 11:43 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 0,160 EUR. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,160 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,155 EUR. Bisher wurden heute 1.772 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.11.2024 auf bis zu 0,553 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 246,058 Prozent zulegen. Bei 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,927 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 244,79 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Am 16.02.2027 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net