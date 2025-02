Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,2 Prozent auf 0,175 EUR.

Die Aktie legte um 09:17 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,175 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,175 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 0,175 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 20.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 83,043 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2025 bei 0,165 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 5,932 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK gegenüber -0,70 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 395,36 Mio. NOK gegenüber 378,55 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,816 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net