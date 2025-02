Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered springt am Donnerstagmittag an

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 6,9 Prozent auf 0,186 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 11:43 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 0,186 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,188 EUR zu. Mit einem Wert von 0,175 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 30.040 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,032 EUR. Mit einem Zuwachs von 454,839 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2025 (0,168 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 9,892 Prozent sinken.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 395,36 Mio. NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 378,55 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,816 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net