Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Plus bei 0,168 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 15:43 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 5,0 Prozent auf 0,168 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,179 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,162 EUR. Bisher wurden heute 63.571 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,032 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 83,721 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,131 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,786 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 11.02.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,36 Mio. NOK – ein Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,978 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net