Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 0,165 EUR.

Um 09:13 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 0,165 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,169 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,169 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 52.749 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 84,286 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,136 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,576 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 NOK je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395,36 Mio. NOK umgesetzt, gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net