Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,0 Prozent auf 0,169 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 11:50 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 0,169 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,173 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,169 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 117.851 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 521,302 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 0,136 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 19,527 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 395,36 Mio. NOK gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 06.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net