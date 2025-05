Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 0,130 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 15:46 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 0,130 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,132 EUR. Bei 0,132 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.184 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 1,032 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 692,627 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,098 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 32,857 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 06.05.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 229,63 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,309 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net