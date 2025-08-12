DAX24.218 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,71 -0,6%Gold3.363 +0,5%
So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered schiebt sich am Mittwochmittag vor

13.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 0,162 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,16 EUR -0,00 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 0,6 Prozent auf 0,162 EUR. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,162 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,161 EUR. Zuletzt wurden via BMN 282 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,032 EUR. Gewinne von 537,037 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 42,716 Prozent sinken.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,535 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

