Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Mittag fester

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 0,185 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 0,185 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,186 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,178 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 8.163 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 1,032 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 459,047 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2025 bei 0,165 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,509 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,918 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net