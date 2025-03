Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verzeichnet am Freitagnachmittag herbe Einbußen

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,4 Prozent auf 0,160 EUR abwärts.

Um 15:43 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 8,4 Prozent auf 0,160 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,158 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,166 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 42.939 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 544,195 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2025 (0,131 EUR). Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 17,978 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net