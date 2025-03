Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag im Bärenmodus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 0,166 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 5,6 Prozent auf 0,166 EUR. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,166 EUR ein. Bei 0,185 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 146.901 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 531,769 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,136 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,171 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

