Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Freitagmittag tief

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 9,9 Prozent auf 0,158 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 11:55 Uhr um 9,9 Prozent auf 0,158 EUR ab. Bei 0,158 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,176 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 19.025 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 554,822 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2025 Kursverluste bis auf 0,137 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,325 Prozent.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,37 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,65 NOK erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered einen Umsatz von 362,90 Mio. NOK eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,970 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net