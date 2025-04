Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 0,141 EUR abwärts.

Um 15:43 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 0,141 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,138 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,140 EUR. Bisher wurden heute 1.753 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 86,337 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,093 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,184 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net