Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteuert sich am Mittwochvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie legte um 09:13 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,0 Prozent auf 0,136 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,136 EUR. Bei 0,134 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.830 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 87,048 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Abschläge von 31,250 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK gegenüber -0,58 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 17.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,309 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net