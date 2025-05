Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteidigt Stellung am Mittag

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,130 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie um 11:43 Uhr im BMN-Handel bei 0,130 EUR. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,137 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,130 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,130 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 39.489 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 87,403 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 28,615 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 405,36 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229,63 Mio. NOK.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 17.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,309 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net