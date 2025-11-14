Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Freitagnachmittag nach

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 0,154 EUR ab.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 16:02 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 0,154 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,154 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,155 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 5 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 0,530 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 243,264 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Mit Abgaben von 36,528 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Am 21.10.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 244,79 Mio. NOK, gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 53,61 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 16.02.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net