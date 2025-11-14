Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,7 Prozent auf 0,161 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,7 Prozent auf 0,161 EUR zu. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,161 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,155 EUR. Bisher wurden heute 2.116 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Bei 0,546 EUR erreichte der Titel am 18.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 238,710 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,998 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 53,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 16.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,926 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net