Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered kommt am Mittag kaum vom Fleck

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Mit einem Wert von 0,157 EUR bewegte sich die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,157 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,163 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,147 EUR ab. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,159 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 7.758 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei 0,553 EUR erreichte der Titel am 27.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 252,229 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,093 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,892 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net