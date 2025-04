Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered bricht am Dienstagnachmittag nach oben aus

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 12,6 Prozent auf 0,159 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der Tradegate-Sitzung 12,6 Prozent auf 0,159 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,160 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,150 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 331.021 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 562,043 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,047 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Am 11.02.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,65 NOK vermeldet. Beim Umsatz wurden 395,36 Mio. NOK gegenüber 362,90 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,970 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net