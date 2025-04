Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 3,2 Prozent auf 0,140 EUR.

Um 09:20 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 0,140 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,140 EUR. Bei 0,140 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 80.600 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,032 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 86,434 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,098 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 30,000 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,36 Mio. NOK im Vergleich zu 362,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net