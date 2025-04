Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag stark gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 16,2 Prozent auf 0,158 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 11:49 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 16,2 Prozent auf 0,158 EUR. Bei 0,158 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,140 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199.600 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 554,822 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,098 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,817 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 11.02.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395,36 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net