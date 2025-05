Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger setzen Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagmittag unter Druck

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 0,124 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:48 Uhr um 5,5 Prozent auf 0,124 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,121 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,128 EUR. Bisher wurden heute 120.066 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 749,515 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,353 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 06.05.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 229,63 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 405,36 Mio. NOK umgesetzt worden.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,333 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

