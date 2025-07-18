DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,59 -1,2%Dow45.015 +0,2%Nas21.608 -0,5%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1709 +0,5%Öl66,43 -0,7%Gold3.344 +0,2%
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

15.08.25 16:13 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 0,152 EUR.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 16:04 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 0,152 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,147 EUR. Bei 0,149 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 48.225 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 578,055 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,093 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 39,028 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,50 Prozent zurück. Hier wurden 192,58 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

