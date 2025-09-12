DAX23.791 +0,4%ESt505.431 +0,8%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,27 +0,6%Gold3.643 ±0,0%
Fokus auf Aktienkurs

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Montagvormittag

15.09.25 09:29 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Montagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 0,141 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,14 EUR 0,00 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 0,1 Prozent auf 0,141 EUR nach. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,139 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,141 EUR. Zuletzt wechselten 8.307 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 644,681 Prozent. Bei einem Wert von 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,688 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,50 Prozent zurück. Hier wurden 192,58 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

