Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Mittwochvormittag tief südwärts

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,3 Prozent auf 0,154 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr um 6,3 Prozent auf 0,154 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,154 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,157 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.199 Stück gehandelt.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 580,934 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,364 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,37 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,65 NOK erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 395,36 Mio. NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net