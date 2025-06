Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 0,141 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:19 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 0,141 EUR. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,140 EUR. Bei 0,140 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 633,997 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,098 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 30,299 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Am 06.05.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 NOK erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 405,36 Mio. NOK gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net