Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 0,221 EUR.

Um 09:10 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 3,9 Prozent auf 0,221 EUR ab. Bei 0,221 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,227 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 368,027 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,098 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,556 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 06.05.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 405,36 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229,63 Mio. NOK.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,459 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net