Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 0,227 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:50 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 0,227 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,220 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,229 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 336.384 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 78,381 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,094 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 58,811 Prozent sinken.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 405,36 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,459 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net