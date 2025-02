Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 0,180 EUR.

Um 16:06 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 0,180 EUR ab. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,175 EUR nach. Bei 0,182 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 205.088 Stück.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 483,982 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 7,675 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered einen Umsatz von 362,90 Mio. NOK eingefahren.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,978 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net