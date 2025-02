Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,7 Prozent auf 0,183 EUR zu.

Um 09:12 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 0,183 EUR. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,183 EUR zu. Bei 0,182 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 58.485 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 473,770 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2025 bei 0,166 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 9,290 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,36 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,978 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net