Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 0,176 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:59 Uhr 2,0 Prozent auf 0,176 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,175 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,182 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 127.748 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 495,238 Prozent hinzugewinnen. Am 12.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,166 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 5,896 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,65 NOK vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,36 Mio. NOK, während im Vorjahreszeitraum 362,90 Mio. NOK ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,978 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net