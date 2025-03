Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered legt am Montagnachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 0,164 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 0,164 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,168 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,168 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113.844 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 529,268 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2025 Kursverluste bis auf 0,137 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 16,707 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Am 11.02.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei -1,37 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 395,36 Mio. NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 362,90 Mio. NOK umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,970 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net