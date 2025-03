Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered wird am Montagvormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 0,161 EUR abwärts.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:17 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 0,161 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,161 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,168 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 6.015 Stück.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 84,399 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,137 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 15,155 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,65 NOK vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent auf 395,36 Mio. NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 362,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net