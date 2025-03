Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 0,4 Prozent auf 0,164 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 0,164 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,159 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,159 EUR. Bisher wurden heute 12.561 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,032 EUR. Gewinne von 528,502 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,131 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,976 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 395,36 Mio. NOK – das entspricht einem Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net