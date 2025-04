Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Donnerstagvormittag

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 0,180 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte um 09:06 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 0,180 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,180 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,176 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 138.750 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 82,876 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Abschläge von 47,998 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 11.02.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,37 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,65 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,36 Mio. NOK, während im Vorjahreszeitraum 362,90 Mio. NOK ausgewiesen worden waren.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net