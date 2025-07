Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verliert am Donnerstagnachmittag kräftig

Aktie im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 14,8 Prozent auf 0,179 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 15:48 Uhr um 14,8 Prozent auf 0,179 EUR nach. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,170 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,198 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 300.474 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 476,536 Prozent wieder erreichen. Bei 0,098 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,251 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 229,63 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 405,36 Mio. NOK umgesetzt worden.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,459 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net